В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
16 минут назад

На Украине задержали поднявшего флаг России над мэрией Харькова мужчину

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году.

На Украине задержали поднявшего флаг России над мэрией Харькова мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что он призывал и к изменению украинской границы и захвату госорганов.

Мужчина, по утверждению ведомства, соблюдал меры конспирации и постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обысков в его квартире были обнаружены флаги России и георгиевские ленты, снайперская винтовка с оптикой, патроны к огнестрельному оружию.

В отношении фигуранта заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами».

Ранее 15 бойцов ополчения Донецкой и Луганской народных республик приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за государственную измену и коллаборационизм. Военные были взяты в плен.

Происшествия,В мире,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители