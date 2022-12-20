Пьяная москвичка выкинула собаку из окна на пятом этаже

«В ОМВД России по району Южное Бутово через службу «02» от жителя дома на ул. Горчакова поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Неравнодушный гражданин рассказал, что его соседка выбросила из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, собаку. Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - сказал собеседник агентства.