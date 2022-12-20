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28 минут назад

Пьяная москвичка выкинула собаку из окна на пятом этаже

Агентство «Москва»иещё 2

Столичные полицейские задержали женщину, которая выбросила собаку из окна квартиры на пятом этаже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Пьяная москвичка выкинула собаку из окна на пятом этаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ОМВД России по району Южное Бутово через службу «02» от жителя дома на ул. Горчакова поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Неравнодушный гражданин рассказал, что его соседка выбросила из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, собаку. Прибывшие на место происшествия полицейские установили и по месту проживания задержали злоумышленницу. Ею оказалась 31-летняя москвичка. Как выяснилось, она выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - сказал собеседник агентства.

Полицейские доставили раненое животное в медучреждение, где псу оказали экстренную помощь. По словам ветеринаров собака получила тяжелые травмы, но сотрудники МВД вовремя пришли на помощь. Против хозяйки собаки возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Тем временем питомец идет на поправку, ему уже нашли новых хозяев.

Происшествия,МВД России,
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