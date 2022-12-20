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37 минут назад

Житель Костромы упал в сугроб и умер

Газета.Ru

В Костроме местный житель потерял сознание на улице, упал в сугроб и скончался. Об этом сообщает портал k1news.ru.

Россиянин упал в сугроб и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 19 декабря текущего года в Заволжском районе города. Лежащего в снегу на обочине мужчину заметили случайные прохожие, которые вызвали ему "скорую".

Однако прибывшие на место медики не смогли спасти россиянина: к этому моменту местный житель уже был мертв. Причина гибели мужчины пока неизвестна.

Сейчас смертью россиянина заинтересовались правоохранительные органы. В ближайшее время они установят все обстоятельства происшествия.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья и депутат от Башкирии Римма Утяшева прокомментировала инцидент со смертью жителя Белорецка, который скончался на улице, не дождавшись кареты скорой помощи.

Происшествия,Римма Утяшева,Госдума,
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