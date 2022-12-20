Россиянин упал в сугроб и умер

В Костроме местный житель потерял сознание на улице, упал в сугроб и скончался. Об этом сообщает портал k1news.ru.

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Инцидент произошел вечером 19 декабря текущего года в Заволжском районе города. Лежащего в снегу на обочине мужчину заметили случайные прохожие, которые вызвали ему "скорую".

Однако прибывшие на место медики не смогли спасти россиянина: к этому моменту местный житель уже был мертв. Причина гибели мужчины пока неизвестна.

Сейчас смертью россиянина заинтересовались правоохранительные органы. В ближайшее время они установят все обстоятельства происшествия.