В Тюмени суд оштрафовал девушку по статье о дискредитации ВС России

В Тюмени суд оштрафовал по статье о дискредитации Вооружённых сил России девушку, которая написала фразу «Нет в***е» мелом на площади и заявляла, что подразумевала фразу «нет вобле».

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.

Отмечается, что изначально Центральным районным судом Тюмени было прекращено производство по делу за отсутствием состава правонарушения, однако впоследствии Тюменский областной суд по жалобе полиции отменил это решение и дело было направлено на новое рассмотрение.

В итоге девушка была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации российских Вооружённых сил.