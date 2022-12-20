Школьник из Москвы сломал нос учителю по химии

Девятиклассник в московской школе избил учителя химии, в результате у мужчины оказался сломан нос.

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Сообщается, что накануне в учебном заведении, расположенном на улице 1-я Вольская, произошел инцидент: педагог по химии сделал замечанию ученику, что разозлило последнего.

Выяснилось, что мальчик учится в девятом классе. Он нанес мужчине несколько ударов, вследствие чего пострадавший получил серьезные травмы. У него диагностированы закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, закрытый косой перелом третий пястной кости правой кисти с незначительным смещением, рана на губе и ушибы.