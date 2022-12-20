Российского врача осудили после смерти младенца из-за неправильного диагноза

Следствие и суд установили, что 1 февраля 2021 года во время дежурства Некрасова взяла на себя функции врача-педиатра и приняла поступившего двухмесячного младенца. Медик не вызвала специалистов и сама назначила лечение по неверно поставленному диагнозу, связанному с нарушением пищеварения и дисбактериозом кишечника. На следующий день ребенок умер в реанимации. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, причиной смерти стала невыявленная серьезная черепно-мозговая травма. Своевременное лечение могло предотвратить летальный исход. Некрасова вину не признала.