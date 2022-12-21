В Москве поезд отрезал мужчине ноги

В Москве мужчина попал под поезд, в результате чего лишился ног. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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По данным телеканала, мужчине отрезало ноги на улице Матросова на западе города. После случившегося движение поездов остановилось, но его восстановили в короткие сроки.

Ранее 14-летняя школьница упала на пути метро в Москве и погибла. Это случилось на станции метро «Курская». Машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Сотрудники метрополитена обесточили один из путей на полчаса, чтобы достать тело школьницы.