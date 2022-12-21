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48 минут назад

В Москве поезд отрезал мужчине ноги

Lenta.ruиещё 3

В Москве мужчина попал под поезд, в результате чего лишился ног. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В Москве поезд отрезал мужчине ноги
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, мужчине отрезало ноги на улице Матросова на западе города. После случившегося движение поездов остановилось, но его восстановили в короткие сроки.

Ранее 14-летняя школьница упала на пути метро в Москве и погибла. Это случилось на станции метро «Курская». Машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Сотрудники метрополитена обесточили один из путей на полчаса, чтобы достать тело школьницы.

До этого в столичном метро 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы на станции метро «Митино». Позже у него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация мальчику не потребовалась.

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