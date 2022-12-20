Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге

Самолёт американской авиакомпании United Airlines во вторник, 20 декабря, совершил в Гонконге экстренную посадку из-за возгорания. По предварительным данным, в один из двигателей попала птица.
Авария произошла на рейсе UA2831 вскоре после вылета, который был осуществлён в 10:30 по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.
Отмечается, что для ликвидации возгорания в аэропорт прибыли пять пожарных машин.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт.