Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге

Самолёт американской авиакомпании United Airlines во вторник, 20 декабря, совершил в Гонконге экстренную посадку из-за возгорания. По предварительным данным, в один из двигателей попала птица.

Авария произошла на рейсе UA2831 вскоре после вылета, который был осуществлён в 10:30 по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Отмечается, что для ликвидации возгорания в аэропорт прибыли пять пожарных машин.

Информации о жертвах и пострадавших нет.