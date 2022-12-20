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1 час назад

Самолёт United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания

RT на русскомиещё 3

Самолёт американской авиакомпании United Airlines во вторник, 20 декабря, совершил в Гонконге экстренную посадку из-за возгорания. По предварительным данным, в один из двигателей попала птица.

Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авария произошла на рейсе UA2831 вскоре после вылета, который был осуществлён в 10:30 по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Отмечается, что для ликвидации возгорания в аэропорт прибыли пять пожарных машин.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачёво после вынужденной посадки загорелся самолёт.

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