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8 минут назад

Во время чемпионского парада сборной Аргентины в честь победы на ЧМ погиб один человек

Газета.Ruиещё 4

В Аргентине празднование победы национальной сборной по футболу на чемпионате мира - 2022 закончилось трагедией. Об этом сообщает La Nacion. 20 декабря в стране был объявлен национальный праздник, чтобы жители смогли отметить победу своей команды на турнире в Катаре.

Чемпионский парад сборной Аргентины в честь победы на ЧМ обернулся трагедией
Фото: Gustavo Garello/APGustavo Garello/AP

Миллионы людей вышли на улицы и пытались запрыгнуть в автобус с открытым верхом, на котором передвигались игроки. Ночью начались беспорядки, в результате которых погиб 24-летний парень, прыгавший с крыши. Один ребенок впал в кому. Ему на голову упал кусок мрамора.

Полиция сообщила, что было взломано множество машин и поврежден знаменитый обелиск в Буэнос-Айресе.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что фанаты украли банкомат во время парада сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022.

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