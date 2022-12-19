Россиянке объявили, что ее умершая 12 лет назад дочь жива

В Ростовской области пожилой местной жительнице сообщили о том, что ее дочь, умершая 12 лет назад, жива. Об этом стало известно Telegram-каналу «Изнанка. Женщины».

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Так, в 2011 году похоронили 40-летнюю Ирину Кузнецову. Она скончалась в результате оторвавшегося тромба. Умершей ее обнаружила собственная мать в квартире накануне медицинского обследования. Она же лично присутствовала на церемонии прощания с дочерью и получила свидетельство о смерти.

Несмотря на это, по данным источника, в декабре 2022 года пенсионерке заявили, что ее дочь якобы жива и находится в Московской области.

Как оказалось впоследствии, речь шла о полной тезке дочери пожилой женщины и «бюрократической ошибке». Та действительно проживает в Люберцах и воспитывает двоих детей. О произошедшем она узнала, когда ей отказали в выплате пособия по уходу за ребенком — по причине собственной смерти. Ей сообщили, что она числится мертвой с 2011 года.