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22 минуты назад

Россиянке из-за бюрократической ошибки объявили, что ее умершая 12 лет назад дочь жива

Газета.Ru

В Ростовской области пожилой местной жительнице сообщили о том, что ее дочь, умершая 12 лет назад, жива. Об этом стало известно Telegram-каналу «Изнанка. Женщины».

Россиянке объявили, что ее умершая 12 лет назад дочь жива
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, в 2011 году похоронили 40-летнюю Ирину Кузнецову. Она скончалась в результате оторвавшегося тромба. Умершей ее обнаружила собственная мать в квартире накануне медицинского обследования. Она же лично присутствовала на церемонии прощания с дочерью и получила свидетельство о смерти.

Несмотря на это, по данным источника, в декабре 2022 года пенсионерке заявили, что ее дочь якобы жива и находится в Московской области.

Как оказалось впоследствии, речь шла о полной тезке дочери пожилой женщины и «бюрократической ошибке». Та действительно проживает в Люберцах и воспитывает двоих детей. О произошедшем она узнала, когда ей отказали в выплате пособия по уходу за ребенком — по причине собственной смерти. Ей сообщили, что она числится мертвой с 2011 года.

По факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы.

Происшествия,Ирина Кузнецова,
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