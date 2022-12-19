На Урале поезд сбил мужчину-инвалида

В Свердловской области в результате несчастного случая на железнодорожный путях серьезно пострадал местный житель. Об инциденте, который произошел 17 декабря, сообщает интернет-портал E1.RU.
По словам очевидца событий, это случилось в районе ж/д перегона Арамиль-Седельниково. Так, 29-летний мужчина — инвалид второй группы — шел по железной дороге вместе со своим 20-летним братом. В этот момент у них играла музыкальная колонка.
«Потом младший брат услышал, что поезд едет, и начал кричать второму, чтобы тот отошел. Но тот не успел. И по касательной поезд ему в плечо и в грудную клетку ударил», — рассказала свидетель.
Впоследствии брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Очевидец уточнил, что получивший травмы мужчина выжил.
В Управлении транспортной полиции МВД по УрФО подтвердили факт случившегося, отметив, что по данному факту проводится проверка.