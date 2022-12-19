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17 минут назад

На Урале поезд сбил мужчину-инвалида, который шел по путям с включенной музыкальной колонкой

Газета.Ru

В Свердловской области в результате несчастного случая на железнодорожный путях серьезно пострадал местный житель. Об инциденте, который произошел 17 декабря, сообщает интернет-портал E1.RU.

На Урале поезд сбил мужчину-инвалида
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам очевидца событий, это случилось в районе ж/д перегона Арамиль-Седельниково. Так, 29-летний мужчина — инвалид второй группы — шел по железной дороге вместе со своим 20-летним братом. В этот момент у них играла музыкальная колонка.

«Потом младший брат услышал, что поезд едет, и начал кричать второму, чтобы тот отошел. Но тот не успел. И по касательной поезд ему в плечо и в грудную клетку ударил», — рассказала свидетель.

Впоследствии брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Очевидец уточнил, что получивший травмы мужчина выжил.

В Управлении транспортной полиции МВД по УрФО подтвердили факт случившегося, отметив, что по данному факту проводится проверка.

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