ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли Суземский район региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По информации губернатора, пострадавших в результате обстрела нет, однако в поселке Суземского района частично нарушено электроснабжение.

"На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - сообщил Богомаз.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что после обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные для РСЗО "Град" разрушения. По данным сотрудника агентства, украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. Было выпущено15 реактивных снарядов. После этого ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка и обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра.