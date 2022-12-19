Россиянин из-за ревности попытался заказать убийство бывшей жены и ее сестры

В Воронежской области завершено расследование в отношении местного жителя, который попытался организовать убийство бывшей жены и ее сестры. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Инцидент произошел в феврале 2022 года.
Как установило следствие, обвиняемый житель Нижнедевицкого района испытывал неприязнь на почве ревности к бывшей супруге, когда та переехала от него. После этого он решил организовать убийство женщины, а также ее сестры, которая, как он предполагал, мешала их личной жизни.
Для этого мужчина обратился к своему знакомому и передал ему 100 тыс. рублей и данные о «жертвах». Тот попытался отговорить организатора, но обвиняемый настаивал на совершении преступления. Тогда знакомый мужчины обратился в правоохранительные органы.
В апреле 2022-го обвиняемый был задержан. Впоследствии выяснилось, что он также причастен к уничтожению электроники и личных вещей, принадлежавших своей бывшей жене, на сумму свыше 34 тыс. рублей.
Мужчина признал свою вину и заключен под стражу. Дело, возбужденно по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч.2 ст. 105 (организация приготовления к убийству по найму двух лиц) и по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), направлено в суд.