В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

В Стокгольмском окружном суде начался процесс над обвиняемыми в шпионаже в пользу России. Заседание проходит в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, процесс ведется над двумя братьями Пейманом и Паямом Киа. Их подозревают в передаче РФ секретных данных, доступ к которым имеет очень ограниченный круг лиц. В связи с этим судебное заседание ведется в обстановке большой секретности, которую в Швеции не наблюдали последние 20 лет. В частности, прокуратура страны уже сообщила, что не станет давать никаких комментариев по процессу.

Кроме того имена большей части свидетелей, которые выступят в суде, не подлежат огласке. При этом известно, что они являются либо военными, либо сотрудниками полиции.

Отмечается, что прокуратура Швеции требует для обвиняемых пожизненного заключения и 12 лет тюрьмы.