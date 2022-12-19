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28 минут назад

В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

Елена Прошина

В Стокгольмском окружном суде начался процесс над обвиняемыми в шпионаже в пользу России. Заседание проходит в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TT.

В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, процесс ведется над двумя братьями Пейманом и Паямом Киа. Их подозревают в передаче РФ секретных данных, доступ к которым имеет очень ограниченный круг лиц. В связи с этим судебное заседание ведется в обстановке большой секретности, которую в Швеции не наблюдали последние 20 лет. В частности, прокуратура страны уже сообщила, что не станет давать никаких комментариев по процессу.

Кроме того имена большей части свидетелей, которые выступят в суде, не подлежат огласке. При этом известно, что они являются либо военными, либо сотрудниками полиции.

Отмечается, что прокуратура Швеции требует для обвиняемых пожизненного заключения и 12 лет тюрьмы.

Братьев Киа держат под стражей с сентября и ноября 2021 года. Обвинения им предъявили 11 ноября. Оба брата свою вину отрицают. Известно, что один из них до этого работал на руководящих постах как в полиции безопасности, так и в военной разведке.

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