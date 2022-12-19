Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец

Женщина долго искала адрес Дженкинсона, заказавшего пиццу. Мужчина, в свою очередь, не смог назвать ей код для подтверждения заказа, так как оставил телефон дома. Он сказал курьеру, что заберет пиццу, а затем вернется к ней с телефоном. Однако женщина разозлилась на Дженкинсона. Она набросилась на него и начала бить и пинать его со всей силы.