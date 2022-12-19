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6 минут назад

Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец

Lenta.ru

В английском городе Олдершот 33-летняя курьер откусила большой палец клиенту, 34-летнему Стивену Дженкинсону. Об этом сообщает The Sun.

Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина долго искала адрес Дженкинсона, заказавшего пиццу. Мужчина, в свою очередь, не смог назвать ей код для подтверждения заказа, так как оставил телефон дома. Он сказал курьеру, что заберет пиццу, а затем вернется к ней с телефоном. Однако женщина разозлилась на Дженкинсона. Она набросилась на него и начала бить и пинать его со всей силы.

«В этот момент мой большой палец оказался у нее во рту, и она зажимала его до тех пор, пока он не оторвался», — вспоминает Дженкинсон.

Курьера арестовали на месте происшествия по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и выпустили под залог до марта 2023 года. Истекающего кровью мужчину доставили в больницу. Врачи сообщили, что не смогут пришить его палец обратно. «Это разрушило мою жизнь», — утверждает Дженкинсон, который боится потерять работу сантехника из-за травмы.

Ранее сообщалось, что 51-летний гольфист-любитель из США разозлился на соперника и откусил ему нос. Позже мужчина сдался полиции.

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