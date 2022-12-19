Дом Роберта Де Ниро в Нью-Йорке попытались ограбить

В Нью-Йорке попытались ограбить дом актёра Роберта Де Ниро. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Уточняется, что прибывшие на место полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая вскрыла дверь и вошла внутрь. Источники издания сообщают, что полицейские застали женщину за попыткой украсть подарки с рождественской елки.

Сам 79-летний Де Ниро в этот момент находился в доме с семьей. Когда актёр услышал шум, он попытался помешать грабительнице и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов успешно задержали женщину, которая оказалась рецидивисткой с несколькими попытками ограблений на счету.