На Украине задержали священника по подозрению в поддержке спецоперации

Погранслужба Украины сообщила, что при въезде в Киев силовики задержали священника из Харьковской области, у которого в телефоне нашли материалы «пропагандистского антиукраинского» контента, сообщает РИА Новости.
«На въезд в Киев пограничники остановили священника из Харьковской области, исповедующего антиукраинскую позицию. В телефоне мужчины нашли номера российских операторов и пропагандистские материалы», — сообщает ведомство.
Задержанного передали сотрудникам службы безопасности Украины. По информации пограничников, в телефонной переписке он называл украинцев «бандеровцами».
10 декабря СБУ проводила обыски в храмах УПЦ в Харьковской области.
9 декабря сообщалось, что обыски прошли у управляющего делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Антония.