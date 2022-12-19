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6 минут назад

Погранслужба Украины: силовики задержали священника по подозрению в поддержке спецоперации

Газета.Ru

Погранслужба Украины сообщила, что при въезде в Киев силовики задержали священника из Харьковской области, у которого в телефоне нашли материалы «пропагандистского антиукраинского» контента, сообщает РИА Новости.

На Украине задержали священника по подозрению в поддержке спецоперации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На въезд в Киев пограничники остановили священника из Харьковской области, исповедующего антиукраинскую позицию. В телефоне мужчины нашли номера российских операторов и пропагандистские материалы», — сообщает ведомство.

Задержанного передали сотрудникам службы безопасности Украины. По информации пограничников, в телефонной переписке он называл украинцев «бандеровцами».

10 декабря СБУ проводила обыски в храмах УПЦ в Харьковской области.

9 декабря сообщалось, что обыски прошли у управляющего делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Антония.

Происшествия,СБУ,
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