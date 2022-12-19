Расчленившего трех человек россиянина признали невменяемым

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила у пенсионера, задержанного в Вологде по делу о расчленении троих собирателей металлолома, психическое расстройство. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Татьяна Пестовская.

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Мужчине вменяются незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ, переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов, покушение на убийство, а также несколько эпизодов убийств, похищений личных документов и краж.

26 ноября 2021 года 64-летний хозяин участка, на котором складировался строительный, бытовой мусор и металлолом, попытался застрелить двоих мужчин, покусившихся на его металл. 33-летний мужчина с огнестрельным ранением обратился в полицию, которая обнаружила на территории участка тело 29-летнего вологжанина, а также человеческие останки троих человек.

По версии следствия, 17 ноября 2021 года 64-летний пенсионер застрелил водителя грузовой машины, который хотел забрать металл с территории его дома. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело убитого и спрятал останки. Таким же образом мужчина расправился еще с двумя сборщиками металла.