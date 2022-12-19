Пытавшихся провести золото в нижнем белье украинок задержали в Болгарии

«При пересечении границы они заявили, что не перевозят никаких вещей, требующих таможенной декларации. Однако при личном досмотре таможенники обнаружили под одеждой у женщин в обшей сложности 30 пакетов с ювелирными украшениями из желтого золота. Каждая из них прятала на себе 15 пакетов, завернутых в клейкую ленту и удерживаемых на теле с помощью эластичного белья», — говорится в сообщении.