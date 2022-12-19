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12 минут назад

Пытавшихся провести золото в нижнем белье украинок задержали в Болгарии

Елена Прошина

На юго-востоке Болгарии при попытке контрабанды через пограничный пункт «Лесово» около 12 килограмм золота задержали двух украинок. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Пытавшихся провести золото в нижнем белье украинок задержали в Болгарии
Фото: ТАССТАСС

Гражданки Украины направлялись из Турции в Украину. Маршрут микроавтобуса пролегал через Болгарию и пограничный пункт «Лесово» в Ямбольской области.

«При пересечении границы они заявили, что не перевозят никаких вещей, требующих таможенной декларации. Однако при личном досмотре таможенники обнаружили под одеждой у женщин в обшей сложности 30 пакетов с ювелирными украшениями из желтого золота. Каждая из них прятала на себе 15 пакетов, завернутых в клейкую ленту и удерживаемых на теле с помощью эластичного белья», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, общий вес контрабанды составил почти 11 килограммов. Все они были изготовлены из 14-каратного золота на сумму свыше одного миллиона лева (589 тысяч долларов).

На данный момент украинок задержали на 72 часа. Районная прокуратура Ямбола намерена обратиться в суд по факту произошедшего с просьбой избрать в отношении женщин «постоянную меру содержания под стражей».

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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