Пытавшихся провести золото в нижнем белье украинок задержали в Болгарии

На юго-востоке Болгарии при попытке контрабанды через пограничный пункт «Лесово» около 12 килограмм золота задержали двух украинок. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Гражданки Украины направлялись из Турции в Украину. Маршрут микроавтобуса пролегал через Болгарию и пограничный пункт «Лесово» в Ямбольской области.
«При пересечении границы они заявили, что не перевозят никаких вещей, требующих таможенной декларации. Однако при личном досмотре таможенники обнаружили под одеждой у женщин в обшей сложности 30 пакетов с ювелирными украшениями из желтого золота. Каждая из них прятала на себе 15 пакетов, завернутых в клейкую ленту и удерживаемых на теле с помощью эластичного белья», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, общий вес контрабанды составил почти 11 килограммов. Все они были изготовлены из 14-каратного золота на сумму свыше одного миллиона лева (589 тысяч долларов).
На данный момент украинок задержали на 72 часа. Районная прокуратура Ямбола намерена обратиться в суд по факту произошедшего с просьбой избрать в отношении женщин «постоянную меру содержания под стражей».