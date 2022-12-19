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1 час назад

Жители коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом

Елена Прошина

В одной из комнат коммунальной квартиры Москвы было обнаружено мумифицированное тело мужчины, который умер 15 лет назад. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Жители коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала соседка погибшего, тот пропал ещё в 2007 году. До этого момента мужчина нигде не работал и много пил. После исчезновения соседа жители коммуналки несколько раз обращалась в полицию, но ответа от правоохранительных органов так и не поступило. Уже в 2021 году женщина получила часть комнаты пропавшего в собственность, но, по её словам, в коммуналке практически не бывала, а использовала её как склад.

И только спустя 15 лет после гибели мужчины соседка случайно обнаружила его останки. Как считают правоохранители, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее на западе Москвы было обнаружено вмерзшее в лед тело женщины.

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