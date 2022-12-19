Жители коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом

Как рассказала соседка погибшего, тот пропал ещё в 2007 году. До этого момента мужчина нигде не работал и много пил. После исчезновения соседа жители коммуналки несколько раз обращалась в полицию, но ответа от правоохранительных органов так и не поступило. Уже в 2021 году женщина получила часть комнаты пропавшего в собственность, но, по её словам, в коммуналке практически не бывала, а использовала её как склад.