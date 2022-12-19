Жители московской коммуналки 15 лет прожили с мертвым соседом

В Москве в одной из комнат коммунальной квартиры нашли мумифицированное тело мужчины, который скончался 15 лет назад. Об этом сообщает mk.ru.

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По словам соседки погибшего, россиянин «пропал» еще в 2007 году. До этого момента мужчина нигде не работал и постоянно выпивал. После того, как он исчез, женщина несколько раз обращалась в полицию, однако никакого ответа по поводу местонахождения своего соседа она не получила.

В 2021 году россиянка решила получить часть комнаты пропавшего в свою собственность. Тогда женщина обратилась в суд и добилась признания его пропавшим без вести, и его комнату поделили между ней и ее соседкой. Однако, по ее словам, она практически не бывала в коммуналке, и использовала полученную комнату лишь как склад.

Когда в текущем году москвичка решила продать свою жилплощадь соседке, она зашла в бывшую комнату мужчины, чтобы забрать свои вещи. Когда россиянка стала разбирать завалы, она обнаружила останки своего соседа. По данным правоохранителей, причиной его смерти стала, вероятно, сердечная недостаточность.