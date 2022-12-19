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26 минут назад

Жители московской коммуналки 15 лет прожили с мертвым соседом

Газета.Ru

В Москве в одной из комнат коммунальной квартиры нашли мумифицированное тело мужчины, который скончался 15 лет назад. Об этом сообщает mk.ru.

Жители московской коммуналки 15 лет прожили с мертвым соседом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам соседки погибшего, россиянин «пропал» еще в 2007 году. До этого момента мужчина нигде не работал и постоянно выпивал. После того, как он исчез, женщина несколько раз обращалась в полицию, однако никакого ответа по поводу местонахождения своего соседа она не получила.

В 2021 году россиянка решила получить часть комнаты пропавшего в свою собственность. Тогда женщина обратилась в суд и добилась признания его пропавшим без вести, и его комнату поделили между ней и ее соседкой. Однако, по ее словам, она практически не бывала в коммуналке, и использовала полученную комнату лишь как склад.

Когда в текущем году москвичка решила продать свою жилплощадь соседке, она зашла в бывшую комнату мужчины, чтобы забрать свои вещи. Когда россиянка стала разбирать завалы, она обнаружила останки своего соседа. По данным правоохранителей, причиной его смерти стала, вероятно, сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что в центре Москвы нашли мумифицированное тело мужчины.

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