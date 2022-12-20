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1 час назад

Тесака решили посмертно судить за двойное убийство отдельно от сообщников

Lenta.ruиещё 1

Мытищинский городской суд Московской области выделил в отдельное производство дело умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Тесака решили посмертно судить за двойное убийство отдельно от сообщников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тесака будут судить заочно и без заседателей в Мытищах, а его предполагаемых соучастников — Семена Токмакова, Александра Лысенкова, Андрея Кейля, Алексея Гудилина — в Сергиевом Посаде с присяжными. К такому решению пришла судья Мария Локтионова.

Семерых фигурантов обвиняют в серии убийств. По версии следствия, осенью 2003 года Тесак и его соратники расправились с четырьмя мигрантами в Смоленской области и Сергиево-Посадском городском округе. В 2007 году жертвами в Мытищах стали еще двое — их казнь националисты сняли на видео и опубликовали в интернете.

16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО Тесака нашли мертвым. Предварительная причиной смерти назвали суицид, однако родственники в эту версию не поверили. Отец Тесака отказался от закрытия дела против сына и настоял на посмертном суде.

Происшествия,Мария Локтионова,Александр Лысенков,Максим Марцинкевич,Коммерсант,
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