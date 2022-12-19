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57 минут назад

В Москве мужчина избил молотком и поджег собутыльника

Мослента

51-летний мужчина избил молотком и поджег своего собутыльника во время пьяной ссоры на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 декабря, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

В Москве мужчина избил молотком и поджег собутыльника
Фото: мослентамослента

По данным ведомства, конфликт случился 16 декабря 2022 года в квартире на Плехановской улице. Между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь, произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил своего оппонента молотком, после чего облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, от полученных травм он скончался. Отмечается, что в момент госпитализации мужчина находился в сознании и успел рассказать врачам и очевидцам о случившемся. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следствие также сообщило о намерениях ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном.

Происшествия,Следственный комитет,
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