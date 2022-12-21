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32 минуты назад

Число жертв крушения корвета "Сукхотай" возросло до шести

ТАССиещё 5

По меньше мере шесть моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде. Как указано в размещенном в среду обновленном списке ВМС королевства, спасены 76 из 105 членов экипажа.

Число жертв крушения корвета "Сукхотай" возросло
Фото: Телеграм-канал «Sputnik Грузия»Телеграм-канал «Sputnik Грузия»

Поиск остальных моряков продолжается.

"Военные корабли и авиация <...> продолжают поиски, сосредоточив внимание на районе, где накануне была обнаружена группа пропавших людей", - подчеркнули в ВМС.

Построенный в США корвет "Сукхотай", который использовался ВМС Таиланда с 1987 года, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря. Волны и ветер вызвали сильный крен корабля, произошло отключение электропитания, управлять корветом стало невозможно.

Происшествия,Чудом выжившие,
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