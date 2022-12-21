Число жертв крушения корвета "Сукхотай" возросло

По меньше мере шесть моряков погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде . Как указано в размещенном в среду обновленном списке ВМС королевства, спасены 76 из 105 членов экипажа.

"Военные корабли и авиация <...> продолжают поиски, сосредоточив внимание на районе, где накануне была обнаружена группа пропавших людей", - подчеркнули в ВМС.

Построенный в США корвет "Сукхотай", который использовался ВМС Таиланда с 1987 года, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря. Волны и ветер вызвали сильный крен корабля, произошло отключение электропитания, управлять корветом стало невозможно.