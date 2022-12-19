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16 минут назад

Самолет с главой Русского дома вылетел из ЦАР в Россию

ТАСС

Самолет, на борту которого находится глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, пострадавший в результате покушения, вылетел в понедельник из Банги в Россию. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в ЦАР.

Самолет с главой Русского дома вылетел из ЦАР в Россию
Фото: Соцсети Соцсети

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки и был госпитализирован. Также сообщалось, что охрана посольства России в ЦАР усилена после инцидента. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом.

Полиция ЦАР ведет расследование обстоятельств дела. Так, уже допрошен человек, который находился в кабинете Сытого незадолго до взрыва, сообщила центральноафриканская радиостанция "Ндекелука".

Происшествия,МИД России,
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