Самолет с главой Русского дома вылетел из ЦАР в Россию

Самолет, на борту которого находится глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, пострадавший в результате покушения, вылетел в понедельник из Банги в Россию. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в ЦАР.

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"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки и был госпитализирован. Также сообщалось, что охрана посольства России в ЦАР усилена после инцидента. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом.