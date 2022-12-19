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14 минут назад

В Подмосковье обрушились строительные леса

Елена Прошина

Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В Подмосковье обрушились строительные леса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Краснознаменная — леса были установлены у дома № 19. Все пострадавшие доставляются в Одинцовскую городскую клиническую больницу. Причина обрушения конструкции устанавливается.

Напомним, что аналогичный случай произошел в центре Москвы у дома в Леонтьевском переулке в июне текущего года. Леса рухнули на 28-летнего рабочего, который не успел отбежать из-под падающей конструкции. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.

До этого, 7 апреля 2021 года, из-за обвала строительных лесов в центре Москвы перекрывали движение транспорта по Большому Николоворобинскому переулку. По словам очевидцев, стены дома уже давно разрушались, а с его фасада на дорогу периодически падали кирпичи.

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