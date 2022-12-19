Москвич зарезал близкого друга во время ссоры и попал под следствие

В Новой Москве задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 43-летнего близкого товарища. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, 17 декабря в Щербинке приятели выпивали в квартире. Там они поссорились, фигурант ударил потерпевшего ножом в грудь, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что мужчина дружил с погибшим более десяти лет, но они часто конфликтовали во время совместных застольев.