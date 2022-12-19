Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Из-за украинской атаки в приграничном российском регионе оказалось нарушено электроснабжение. Так, в Шебекинском городском округе без света остались около 14 тысяч жителей.

«Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания», — написал Гладков.

В ночь на понедельник, 19 декабря, ВСУ обстреляли Красную Яругу в Белгородской области. Пострадали два человека — девушка получила осколочные ранения, у мужчины контузия, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался.