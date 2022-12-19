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11 минут назад

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСоцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Из-за украинской атаки в приграничном российском регионе оказалось нарушено электроснабжение. Так, в Шебекинском городском округе без света остались около 14 тысяч жителей.

«Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания», — написал Гладков.

В ночь на понедельник, 19 декабря, ВСУ обстреляли Красную Яругу в Белгородской области. Пострадали два человека — девушка получила осколочные ранения, у мужчины контузия, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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