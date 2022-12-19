Соучастник убийства Круга попросился в зону СВО

Соучастник убийства Михаила Круга Александр Агеев попросил отправить его на спецоперацию на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеканал НТВ.

Фото: СК РФ СК РФ

По данным источника, Агеев написал несколько заявлений с просьбой включить его в состав вооруженного формирования. Так киллер хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Напомним, Александр Агеев состоял в ОПГ «Тверские волки». В настоящий момент мужчина отбывает пожизненное наказание за убийство певца и иные тяжкие преступления.