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1 час назад

Пожизненно осужденный соучастник убийства Михаила Круга просит отправить его на СВО

Газета.Ru

Соучастник убийства Михаила Круга Александр Агеев попросил отправить его на спецоперацию на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеканал НТВ.

Соучастник убийства Круга попросился в зону СВО
Фото: СК РФСК РФ

По данным источника, Агеев написал несколько заявлений с просьбой включить его в состав вооруженного формирования. Так киллер хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Напомним, Александр Агеев состоял в ОПГ «Тверские волки». В настоящий момент мужчина отбывает пожизненное наказание за убийство певца и иные тяжкие преступления.

Ранее Агеев рассказал подробности убийства Михаила Круга. По его словам, он не планировал убивать Круга, главной целью бандитов было ограбление дома артиста, однако тот вернулся раньше.

Происшествия,Михаил Круг,
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