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1 час назад

В Забайкалье двух местных жителей осудили за кражу подушек и тарелок из отеля

ТАСС

Карымский районный суд Забайкальского края приговорил к реальному и условному сроку двух местных жителей, похитивших из гостиницы 100 тарелок, подушки, шторы, полотенца и шкаф, а после прикрывших украденное срубленными в лесу соснами. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Мужчины украли тарелки и подушки из отеля и прикрыли их 18 соснами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Двое жителей Карымского района за хищение из гостиницы имущества близ поселка Тыргетуй в апреле 2022 года с ущербом на общую сумму почти 107 тыс. рублей осуждены к условному и реальному сроку. Кроме кражи, суд признал их виновными в незаконной вырубке лесных насаждений", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, забайкальцы похитили из отеля 100 тарелок, несколько подушек, шторы, полотенца, колонки от магнитофона и шкаф.

"Укрыть краденое решили весьма радикальным способом: отнесли похищенное в лес и срубили 18 сосен, прикрыв ими вещи от снега и дождя, а также и от правоохранительных органов", - уточнили в суде.

Одного мужчину суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, так как ранее он был судим и отбывал условный срок, а второго - к двум годам лишения свободы условно. Суд, рассмотрев апелляционную жалобу одного из осужденных, оставил приговор без изменений.

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