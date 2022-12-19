Мужчины украли тарелки и подушки из отеля и прикрыли их 18 соснами

Карымский районный суд Забайкальского края приговорил к реальному и условному сроку двух местных жителей, похитивших из гостиницы 100 тарелок, подушки, шторы, полотенца и шкаф, а после прикрывших украденное срубленными в лесу соснами. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Двое жителей Карымского района за хищение из гостиницы имущества близ поселка Тыргетуй в апреле 2022 года с ущербом на общую сумму почти 107 тыс. рублей осуждены к условному и реальному сроку. Кроме кражи, суд признал их виновными в незаконной вырубке лесных насаждений", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, забайкальцы похитили из отеля 100 тарелок, несколько подушек, шторы, полотенца, колонки от магнитофона и шкаф.

"Укрыть краденое решили весьма радикальным способом: отнесли похищенное в лес и срубили 18 сосен, прикрыв ими вещи от снега и дождя, а также и от правоохранительных органов", - уточнили в суде.