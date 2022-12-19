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1 час назад

Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения

Елена Прошина

Главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого решили экстренно эвакуировать после покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам пресс-секретаря посольства РФ в ЦАР Владислава Ильина, состояние здоровья у Сытого оценивается как тяжелое.

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», - рассказал он.

Ранее посольство РФ в ЦАР сообщало, что главе Русского дома понадобится экстренная эвакуация в Россию.

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый пришел в сознание после покушения

Напомним, покушение на Сытого было совершено в пятницу утром. Ему была отправлена посылка с взрывчатым веществом, которая взорвалась. Сытый был госпитализирован в Банги. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил, что ранее мужчина уже обращался в местную полицию.

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