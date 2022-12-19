Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ

Главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого решили экстренно эвакуировать после покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря посольства РФ в ЦАР Владислава Ильина, состояние здоровья у Сытого оценивается как тяжелое.

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», - рассказал он.

Ранее посольство РФ в ЦАР сообщало, что главе Русского дома понадобится экстренная эвакуация в Россию.