Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ

Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве России в Банги.

"Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь", - информировали в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве напомнили, что было принято решение об экстренной эвакуации главы Русского дома в РФ, но не уточнили, когда она состоится.