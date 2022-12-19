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17 минут назад

Посольство России рассказало о состоянии главы Русского дома в ЦАР

ТАСС

Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве России в Банги.

Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь", - информировали в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве напомнили, что было принято решение об экстренной эвакуации главы Русского дома в РФ, но не уточнили, когда она состоится.

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый пришел в сознание после покушения

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки и был госпитализирован. Также сообщалось, что охрана посольства России в ЦАР усилена после инцидента. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом.

Происшествия,МИД России,
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