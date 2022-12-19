Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ

Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве России в Банги.
"Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь", - информировали в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве напомнили, что было принято решение об экстренной эвакуации главы Русского дома в РФ, но не уточнили, когда она состоится.
16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки и был госпитализирован. Также сообщалось, что охрана посольства России в ЦАР усилена после инцидента. В МИД РФ назвали произошедшее террористическим актом.