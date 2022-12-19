Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом в 2020-2021 годах, осужден на 12 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом пишет РИА Новости.
«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]», - говорится в сообщении ФСБ России.
По данным следствия, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота.
Ранее по подозрению в государственной измене были задержаны двое жителей Севастополя. Они подозреваются в передаче данных ВСУ о военных объектах Минобороны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба заключены под стражу на два месяца.