Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]», - говорится в сообщении ФСБ России.