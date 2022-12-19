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19 минут назад

ФСБ: житель Севастополя получил 12 лет колонии за госизмену

Елена Прошина

Украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом в 2020-2021 годах, осужден на 12 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом пишет РИА Новости.

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]», - говорится в сообщении ФСБ России.

По данным следствия, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота.

По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

Ранее по подозрению в государственной измене были задержаны двое жителей Севастополя. Они подозреваются в передаче данных ВСУ о военных объектах Минобороны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба заключены под стражу на два месяца.

Происшествия,ФСБ,
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