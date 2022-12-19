Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену

"Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год", - отметили в ФСБ.