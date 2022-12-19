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26 минут назад

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

ТАСС

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины. Как сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, россиянин передавал сведения о Черноморском флоте.

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тыс. рублей и ограничению свободы на один год", - отметили в ФСБ.

Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

В ФСБ сообщили, что шпионскую деятельность Петрушина своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Происшествия,ФСБ,
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