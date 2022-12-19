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16 минут назад

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Елена Прошина

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и загорелся. В результате ЧП пострадал один из членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Вертолет разбился на Колыме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск).

«Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся. Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения» - говорится в сообщении.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Ранее в Бурятии потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли три человека. Вертолет загорелся в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

Происшествия,Следственный комитет,
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