В подмосковной воинской части убили инженера

Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Клине погиб военный инженер. По информации канала, его застрелил сослуживец во время ссоры. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

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Baza пишет, что тело мужчины обнаружили в помещении автомобильной службы одной из воинских частей. Канал сообщает, что инженер был убит выстрелом в голову.

Подозреваемого вскоре обнаружили, отмечает Baza. Канал сообщает, что в убийстве инженера подозревают бортового техника вертолета. Стрелок задержан.

По информации Baza, после задержания военнослужащий пояснил, что выстрелил в коллегу из пистолета Макарова.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в военном лагере в Омской области скончался 34-летний военный, призванный на службу в рамках мобилизации. Как утверждают авторы канала, на теле мужчины не было найдено следов насильственных действий. Министерство обороны эту информацию не комментировало.