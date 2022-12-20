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39 минут назад

Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Газета.Ruиещё 5

В аэропортах Москвы задержали 33 рейса и отменили 16 во вторник, 20 декабря. Об этом следует из данных с табло сервиса «Яндекс. Расписание».

Десятки рейсов отменили в аэропортах Москвы
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным на 9.11 мск, изменения в графике вылетов и прилетов произошли в трех воздушных гаванях города.

Согласно информации сервиса, во Внуково шесть рейсов задерживается и 10 отменяется.

В Домодедово 20 вылетов задержали, а два отменили. Также в Шереметьево семь авиарейсов задержали и четыре отменили.

В аэропорте Жуковский не наблюдается изменений в графике вылетов.

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Ранее в «Фобосе» спрогнозировали умеренную морозную погоду в Москве до конца года. В столице ожидается «три относительно морозных дня, особенно по ночам, а затем последуют три дня с оттепелями».

Также к уборке снега в Москве привлекали дополнительные силы.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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