Десятки рейсов отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали 33 рейса и отменили 16 во вторник, 20 декабря. Об этом следует из данных с табло сервиса «Яндекс. Расписание».

Фото: Depositphotos Depositphotos

По данным на 9.11 мск, изменения в графике вылетов и прилетов произошли в трех воздушных гаванях города.

Согласно информации сервиса, во Внуково шесть рейсов задерживается и 10 отменяется.

В Домодедово 20 вылетов задержали, а два отменили. Также в Шереметьево семь авиарейсов задержали и четыре отменили.

В аэропорте Жуковский не наблюдается изменений в графике вылетов.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали умеренную морозную погоду в Москве до конца года. В столице ожидается «три относительно морозных дня, особенно по ночам, а затем последуют три дня с оттепелями».