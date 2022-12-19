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39 минут назад

На Колыме вертолет при приземлении столкнулся со строительным вагончиком

ТАССиещё 2

Вертолет, доставлявший продукты и запчасти в Ольский район Магаданской области, столкнулся при приземлении со строительным вагончиком, опрокинулся и сгорел. Экипаж успел его покинуть, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вертолет разбился на Колыме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"19 декабря во время выполнения воздушным судном Ми-8Т (эксплуатант - ООО "Поляр-авиа") рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

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