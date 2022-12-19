Вертолет разбился на Колыме

"19 декабря во время выполнения воздушным судном Ми-8Т (эксплуатант - ООО "Поляр-авиа") рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.