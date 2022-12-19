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10 минут назад

Участницу Pussy Riot* задержали за скандальную выходку на ЧМ по футболу

РИА "ФедералПресс"

Участница российской группы Pussy Riot Вероника Никульшина* пыталась выбежать на поле в финальном матче ЧМ по футболу в Катаре. Девушка была намерена протестовать против происходящего на Украине, но ее успели задержать сотрудники службы безопасности, сообщают зарубежные СМИ.

Участницу Pussy Riot задержали во время финала ЧМ в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никульшина* была задержана службой безопасности. Активистку остановили за несколько секунд до вторжения на поле», – сообщает ИА Reuters.

По информации агентства, вместе с Никульшиной* был Петр Верзилов*, один из самых известных оппозиционеров и издатель интернет-издания «Медиазона»**, объявленный Москвой в розыск.

Напомним, подобный инцидент с участниками панк-группы Pussy Riot произошел в финале ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда они смогли перебраться через ограждения, прорваться сквозь стюардов и выбежать на поле. Поймать их удалось только в центре поля.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ЧМ по футболу в Катаре завершился победой сборной Аргентины. Команда не выигрывала титул чемпионат мира с 1986 года.

*Внесены Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагента

**Признана СМИ-иностранным агентом

Происшествия,Минюст России,
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