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40 минут назад

ERT: неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в Афинах

Газета.Ruиещё 1

Неизвестный в медицинской маске и капюшоне открыл стрельбу по посетителям кафе в афинском районе Неа Смирни. Об этом сообщает портал ERT.

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в Афинах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что в результате перестрелки убиты двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

Предположительно, причиной стрельбы стали разборки между представителями местного мафиозного сообщества.

По данным портала, мужчина в медицинской маске прошел между столиками кафе, стоящими на улице. Он выстрелил в людей, сидящих за одним и столиков, после чего убежал. Инцидент произошел в довольно оживленном месте.

Ранее сообщалось, что американку по ошибке убили во время перестрелки, когда она вышла в магазин за едой детям. Инцидент произошел в Калифорнии, в городе Санта-Ана. Погибла 36-летняя мать троих детей.

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