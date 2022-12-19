Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в Афинах

Неизвестный в медицинской маске и капюшоне открыл стрельбу по посетителям кафе в афинском районе Неа Смирни. Об этом сообщает портал ERT.

Сообщается, что в результате перестрелки убиты двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

Предположительно, причиной стрельбы стали разборки между представителями местного мафиозного сообщества.

По данным портала, мужчина в медицинской маске прошел между столиками кафе, стоящими на улице. Он выстрелил в людей, сидящих за одним и столиков, после чего убежал. Инцидент произошел в довольно оживленном месте.