Более 30 человек пострадали во время перелета на Гавайи из-за турбулентности

36 человек в США получили ранения на рейсе авиакомпании Hawaiian Airlines из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает телеканал CNN.
Телеканал уточняет, что самолет Hawaiian Airlines, совершавший рейс из Феникса (штат Аризона) в Гонолулу (Гавайи) за полчаса до посадки попал в сильную турбулентность. В результате инцидента минимум 36 человек получили ранения, при этом 20 пострадавших потребовалось госпитализировать в отделение неотложной помощи. Уточняется, что госпитализация понадобилась, в том числе, ребенку 14 месяцев.
Как заявляет телеканал, среди ранений, полученных пассажирами, были травмы головы, кровоподтеки и рваные раны. Несколько пассажиров потеряли сознание. Представители авиакомпании заявили, что оказывают поддержку всем пострадавшим пассажирам и сотрудникам. До этого из-за турбулентности пострадали пассажиры индийской авиакомпании. Тогда травмы получили 17 человек, летевших из Мумбаи в Андал.