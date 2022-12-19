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20 минут назад

В США 36 человек пострадали из-за сильной турбулентности в самолете

Москва24иещё 4

36 человек в США получили ранения на рейсе авиакомпании Hawaiian Airlines из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Более 30 человек пострадали во время перелета на Гавайи из-за турбулентности
Фото: Москва 24/Александр АвиловМосква 24/Александр Авилов

Телеканал уточняет, что самолет Hawaiian Airlines, совершавший рейс из Феникса (штат Аризона) в Гонолулу (Гавайи) за полчаса до посадки попал в сильную турбулентность. В результате инцидента минимум 36 человек получили ранения, при этом 20 пострадавших потребовалось госпитализировать в отделение неотложной помощи. Уточняется, что госпитализация понадобилась, в том числе, ребенку 14 месяцев.

Как заявляет телеканал, среди ранений, полученных пассажирами, были травмы головы, кровоподтеки и рваные раны. Несколько пассажиров потеряли сознание. Представители авиакомпании заявили, что оказывают поддержку всем пострадавшим пассажирам и сотрудникам. До этого из-за турбулентности пострадали пассажиры индийской авиакомпании. Тогда травмы получили 17 человек, летевших из Мумбаи в Андал.

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