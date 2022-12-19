Более 30 человек пострадали во время перелета на Гавайи из-за турбулентности

36 человек в США получили ранения на рейсе авиакомпании Hawaiian Airlines из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

Телеканал уточняет, что самолет Hawaiian Airlines, совершавший рейс из Феникса (штат Аризона) в Гонолулу (Гавайи) за полчаса до посадки попал в сильную турбулентность. В результате инцидента минимум 36 человек получили ранения, при этом 20 пострадавших потребовалось госпитализировать в отделение неотложной помощи. Уточняется, что госпитализация понадобилась, в том числе, ребенку 14 месяцев.