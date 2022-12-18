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5 минут назад

В Краснодаре произошел пожар в здании около одного из ТЦ

ТАССиещё 3

В трехэтажном здании в Краснодаре, расположенном неподалеку от одного из торговых центров, произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Краснодаре произошел пожар в здании около одного из ТЦ
Фото: мчс россиимчс россии

"18 декабря в 20:25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Индустриальная. В 20:32 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание трехэтажного административного здания на площади 100 кв. м. Эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. В 22:30 - локализация пожара на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

На ликвидации пожара от РСЧС задействовали 52 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 37 человек личного состава, 14 единиц техники.

Происшествия,МЧС России,
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