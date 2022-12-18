В Краснодаре произошел пожар в здании около одного из ТЦ

"18 декабря в 20:25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Индустриальная. В 20:32 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание трехэтажного административного здания на площади 100 кв. м. Эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. В 22:30 - локализация пожара на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.