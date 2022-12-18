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1 час назад

Стали известны подробности пожара на газовом месторождении в Иркутской области

Lenta.ru

При пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, по предварительным данным, пострадал один человек. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Появились подробности пожара на газовом месторождении под Иркутском
Фото: телеграм-канал "Срочно, Сейчас"телеграм-канал "Срочно, Сейчас"

По его словам, сейчас экстренные службы уточняют информацию, данные насчет возгорания будут обновляться.

В Приангарье начался пожар на нефтегазоконденсатном месторождении

«Предварительно — произошло возгорание на площади около тысячи квадратных метров. [Пожару] присвоен третий номер сложности», — написал Кобзев.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.

Происшествия,Игорь Кобзев,МЧС России,
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