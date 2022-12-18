Появились подробности пожара на газовом месторождении под Иркутском

При пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, по предварительным данным, пострадал один человек. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: телеграм-канал "Срочно, Сейчас" телеграм-канал "Срочно, Сейчас"

По его словам, сейчас экстренные службы уточняют информацию, данные насчет возгорания будут обновляться.

«Предварительно — произошло возгорание на площади около тысячи квадратных метров. [Пожару] присвоен третий номер сложности», — написал Кобзев.