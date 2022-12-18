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15 минут назад

В Приангарье начался пожар на нефтегазоконденсатном месторождении

Lenta.ru

В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Об этом Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что факельное возгорание установки охватило площадь около тысячи квадратных метров, ликвидацией пожара занимаются частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина.

«В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута», — добавили в ведомстве.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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