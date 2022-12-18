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13 минут назад

Бизнес-джет подал сигнал тревоги во время рейса Ереван — Москва

Вечерняя Москваиещё 2

Частный самолет Hawker 800A, рассчитанный на восемь пассажиров, подал сигнал тревоги через несколько минут после начала выполнения рейса из Еревана в Москву. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Бизнес-джет подал сигнал тревоги во время полета из Еревана в Москву
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Бизнес-джет вылетел из ереванского аэропорта в 17:40. Через несколько минут он подал сигнал тревоги, код которого свидетельствует об аварийной или другой нештатной ситуации на борту. В этот момент он пролетал в воздушном пространстве Азербайджана.

Несмотря на это, самолет продолжает полет. Его посадка запланирована на 21:52 в аэропорту Внуково.

На данный момент причина подачи им сигнала тревоги неизвестна. Кроме того, отсутствуют сведения о людях, находящихся на борту.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Пермь, резко остановился при наборе скорости и вернулся обратно на стоянку. Как утверждали сотрудники аэропорта, в двигателе самолета обнаружили поломку, в результате чего судно сняли с полета.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,
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