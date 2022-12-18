В Афганистане в результате взрыва бензовоза погибли 19 человек

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 19. Об этом сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на представителя управления здравоохранения провинции.

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По его информации, 32 пострадавших доставлены в больницы города Чарикар - административного центра провинции Парван.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 37 получили ранения в результате инцидента.