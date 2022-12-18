В Афганистане в результате взрыва бензовоза погибли 19 человек

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 19. Об этом сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на представителя управления здравоохранения провинции.
По его информации, 32 пострадавших доставлены в больницы города Чарикар - административного центра провинции Парван.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 37 получили ранения в результате инцидента.
Представитель управления общественных работ провинции Парван Хамидулла Мисбах сообщил телеканалу Tolo News, что инцидент произошел примерно в 18:30 по местному времени (17:00 мск в субботу), когда бензовоз перевернулся и загорелся. Пожар удалось локализовать только к 08:00 в воскресенье (06:30 мск).