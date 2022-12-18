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12 минут назад

В Афганистане в результате взрыва бензовоза погибли 19 человек

ТАСС

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван выросло до 19. Об этом сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на представителя управления здравоохранения провинции.

В Афганистане в результате взрыва бензовоза погибли 19 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, 32 пострадавших доставлены в больницы города Чарикар - административного центра провинции Парван.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли и 37 получили ранения в результате инцидента.

Представитель управления общественных работ провинции Парван Хамидулла Мисбах сообщил телеканалу Tolo News, что инцидент произошел примерно в 18:30 по местному времени (17:00 мск в субботу), когда бензовоз перевернулся и загорелся. Пожар удалось локализовать только к 08:00 в воскресенье (06:30 мск).

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