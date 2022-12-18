В Челябинской области в горячем источнике умер мужчина

В Челябинской области в одном из термальных источников обнаружили тело 55-летнего мужчины, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным следствия, вечером 17 декабря 2022 года в деревне Печенкино Челябинской области 55-летний мужчина плавал в горячем источнике. Неожиданно он почувствовал себя плохо. Через некоторое время мужчина скончался.

Тело посетителя обнаружила администратор заведения. Женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.