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14 минут назад

В Швеции изучат последствия диверсии на газопроводах для Балтийского моря

Майк Габриелян

Шведские ученые произведут новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Они определят, куда исчез находившийся в трубах метан, а также выяснят последствия диверсии для Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

В Швеции изучат последствия диверсии на газопроводах для Балтийского моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К месту диверсии экспедиция Гётеборгского университета отправится 8 января. Исследования продлятся две недели.

При первых замерах, проведенных с помощью подводных роботов, содержание метана в воде превышало норму в тысячу раз. Повторный забор воды покажет, как выброс газа повлиял на морскую фауну.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» – трубопроводы были взорваны неизвестными. Генеральная прокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме.

Ранее немецкий депутат заявила, что власти ФРГ не желают знать правду о взрывах на «Северных потоках».

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