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25 минут назад

Глава Белгородской области сообщил об одном погибшем в результате обстрела ВСУ

Илья Родин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе пострадали шесть человек, один из них погиб.

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ под Белгородом
Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Глава области уточнил, что в Белгороде пострадали четыре человека. Он поговорил с двумя из них лично. Выяснилось, что « мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо». Кроме того, при обстреле чудом не погибли дети, они находились «в эпицентре в момент прилета снаряда».

Над Белгородом раздались взрывы

При этом обстреле сильнее всего пострадал частный сектор, отметил Гладков. Он добавил, что различные повреждения получили 14 жилых домов и 9 автомобилей.

Губернатор заметил, что жертвы также есть в области. Один человек погиб, один пострадал. Также получила повреждения птицефабрика.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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