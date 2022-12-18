Один человек погиб в результате обстрела ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе пострадали шесть человек, один из них погиб.

Глава области уточнил, что в Белгороде пострадали четыре человека. Он поговорил с двумя из них лично. Выяснилось, что « мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо». Кроме того, при обстреле чудом не погибли дети, они находились «в эпицентре в момент прилета снаряда».

При этом обстреле сильнее всего пострадал частный сектор, отметил Гладков. Он добавил, что различные повреждения получили 14 жилых домов и 9 автомобилей.