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49 минут назад

Найден похищенный в Петербурге год назад пятилетний ребенок

Илья Родин

Сотрудники полиции нашли в Железногорске Курской области пятилетнего ребенка, год назад похищенного в Санкт-Петербурге. Кроме того, они задержали его предполагаемого похитителя - бывшего члена организации «Совет отцов» Константина Сапрыкина. Об этом пишет портал 47news.

Найден похищенный в Петербурге год назад пятилетний ребенок
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что мать мальчика Марина Мальцева подала в правоохранительные органы заявление о пропаже Матвея в декабре 2021 года.

По данным портала, полиция получила сведения о том, что подозреваемый скрывается в одном из домов на улице Сентюрева в Железногорске.

В рамках проверки этой информации оперативники в течение нескольких дней обходили детские площадки. В итоге, им удалось обнаружить Сапрыкина. Рядом с ним находился и Матвей.

В настоящее время идет следствие. Подозреваемого обвинили в убийстве, позже статью переквалифицируют в «похищение». Журналисты подчеркнули, что это «привычная квалификация Следственного комитета при исчезновении детей». Мальчик находится под опекой, в ближайшее время его передадут матери.

Уточняется, что Сапрыкин был сторонником движения «Отцы России» и считал себя матерью ребенка. Он четыре раза похищал сына после расставания с гражданской женой. В первых трех эпизодах обходился с супругой относительно мягко, в четвертый нанес ей не менее восьми ударов по голове.

По сведениям портала, первая жена Сапрыкина выпала из окна в 2013 году.

Происшествия,Константин Сапрыкин,Марина Мальцева,Следственный комитет,
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